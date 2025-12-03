ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Fognini: doveroso esserci, avevamo rapporto bellissimo

Roma, 3 dic. (askanews) - "Con Nik ho avuto un bellissimo rapporto, è colui che ha aperto le vie al nostro bellissimo sport, ne ha fatto parlare, è doveroso essere qui oggi a salutarlo in questo giorno triste per lo sport italiano, ci mancherà il suo stile giocoso, e la sua persona". Così Fabio Fognini, arrivando ai funerali a Ponte Milvio, a Roma, di Nicola PIetrangeli, scomparso a 92 anni il primo dicembre.

"Di rimproveri me ne ha fatti tanti, ma il consiglio più grande che mi ha dato è stato quando mi ha detto: 'Io non devo correre, devono correre gli avversari'... una cosa che mi è rimasta in mente".

"È lui che mi ha trasmesso il vero valore della maglia azzurra - ha aggiunto Fognini - ho dei bellissimi ricordi con lui".

