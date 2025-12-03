ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Binaghi: scomparso dopo mesi più belli del nostro tennis

Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo pensato a lui in quei giorni, era la prima volta in 25 anni che non era con noi, è singolare perché io l'ho conosciuto 25 anni fa, nel momento più buio forse del tennis italiano, e lui ora ha deciso di andarsene in punta di piedi dopo i due mesi più belli del tennis italiano, in cui i suoi ragazzi e ragazze hanno vinto tutto". Così Angelo Binaghi presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), ha ricordato Nicola Pietrangeli alla camera ardente del grande tennista al Foro Italico a Roma, parlando della sua assenza a Bologna alla finale della Davis pochi giorni fa.

"Girare il mondo con lui per me ha significato essere orgoglioso di essere italiano, difficile da spiegare come fosse a chi non lo conosceva bene, Nicola era semplicemente Nicola, irripetibile" ha aggiunto.

