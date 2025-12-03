ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Pietrangeli, Amato: con lui tennis era stile e bellezza, nessuno così

Roma, 3 dic. (askanews) - "Ne ho troppi di ricordi di Nicola, sono quasi suo coetaneo, ci separavano cinque anni, ma il più grande ricordo per me è che nessuno come lui ha fatto vivere il tennis come bellezza, aveva un grande senso della bellezza, i suoi colpi la portavano dentro, non erano mai senza stile". Così il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, ha ricordato la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli alla camera ardente a Roma al Foro Italico.

"C'è il ricordo di un grande uomo - ha aggiunto - severo e simpatico allo stesso tempo, che ci ha dato qualcosa che in pochissimi altri hanno saputo dare".

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi