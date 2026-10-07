PierC esce col singolo "Sul Filo": per me la musica è sacra

Milano, 7 ott. (askanews) - Si è fatto apprezzare da pubblico e critica nel corso di X Factor 2025, ora PierC torna con nuova musica. Il singolo "Sul Filo" è frutto di un grande lavoro di ricerca. "Sono molto contento che sia uscito questo pezzo, dei mesi di lavoro intenso, di tentativi, trial, molti error, quindi sono contento che sia uscito questo pezzo che è particolarmente un po' un inno a sentirsi sul filo, quindi sempre un umbilico tra responsabilità, dovere, aspettativa, una condizione esistenziale in cui mi sono sempre trovato, anche prima di X-Factor, prima di tutto quanto. Però accettarla e stare bene sopra è faticoso, sia psicologicamente che fisicamente, essere sempre in bilico, però proprio quando uno accetta che forse è l'unico modo per vivere davvero, almeno per il mio carattere così, non è mai stato così bene, come dico, su una canzone sul filo.

Giovane e brillante, PierC, non ha paura di sbagliare e di ricominciare, come ha già dimostrato.

"Ho avuto un privilegio che è quello di provare a fare questo mestiere in maniera seria dopo X Factor, che era un po' un'ultima spiaggia. Adesso che ho chiesto un anno sabbatico ai miei e devo dimostrare a me e a loro, ma le aspettative erano belle alte, di riuscire a farcela e ce l'ho fatta. Sono andato fino alla fine, sono davvero contento e quindi ho il privilegio di fare questo lavoro e l'unico modo per riuscire a onorarlo al meglio è vedere la musica davvero come qualcosa di sacro".

Questo brano in cui PierC si cimenta con i diversi colori della sua vocalità trasmette quella sensazione di vivere costantemente in equilibrio tra passione e dovere, aspettative e libertà, cercando il proprio spazio e imparando a muoversi anche nella precarietà.

"L'emozione che deve provocare questo tipo di canzone non è sicuramente la commozione, il pianto, però deve darti quell'angoscia, deve farti stare sul filo".

PierC è impegnato nei suoi live nei club, e sicuramente presto usciranno altre novità.