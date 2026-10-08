ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2026

Pieraccioni tra umanoidi e Ia, il trailer di "Un weekend artificiale"

Roma, 8 ott. (askanews) -Leonardo Pieraccioni alle prese con l'Ia. Si intitola "Un weekend artificiale" il film da lui diretto e interpretato che arriverà al cinema dal 12 novembre e di cui è stato svelato il trailer.

Racconterà di Leonardo, parrucchiere fiorentino, che viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento senza precedenti: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Un complicato weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt. Nel cast accanto a Pieraccioni ci sono Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D'Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti, Marta Zoboli e con la partecipazione di Giorgio Panariello.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi