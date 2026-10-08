Pieraccioni tra umanoidi e Ia, il trailer di "Un weekend artificiale"

Roma, 8 ott. (askanews) -Leonardo Pieraccioni alle prese con l'Ia. Si intitola "Un weekend artificiale" il film da lui diretto e interpretato che arriverà al cinema dal 12 novembre e di cui è stato svelato il trailer.

Racconterà di Leonardo, parrucchiere fiorentino, che viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento senza precedenti: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Un complicato weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt. Nel cast accanto a Pieraccioni ci sono Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D'Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti, Marta Zoboli e con la partecipazione di Giorgio Panariello.