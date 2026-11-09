ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Pieraccioni: torno al cinema con un umanoide che ricorda Pinocchio

Roma, 9 nov. (askanews) - L'A.I. entra nel mondo di Leonardo Pieraccioni, che torna nei cinema dal 12 novembre con il suo nuovo film, "Un weekend artificiale". Questa volta il comico toscano interpreta un parrucchiere fiorentino che viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa per un fine settimana. Tutti parteciperanno ad un esperimento: dovranno scoprire chi tra loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale.

Il regista ha raccontato: "Ho immaginato quello che mi immagino spesso e cioè che la mia Intelligenza Artificiale che sta nel telefonino, con la quale ormai parlo come un'amica, prima o poi mi bussi alla porta di casa e mi dica: sono io, portami a mangiare la ribollita, portami a vedere una partita della Fiorentina".

In quel weekend di sospetti e colpi di scena animato da Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D'Aquino, Giovanni Esposito, Roberto Zibetti, Marta Zoboli, sarà l'umanoide in cerca di emozioni e sentimenti a mandare tutto in tilt. "Il film racconta questo, cioè Pinocchio che chiede al babbo di non essere più un burattino di legno ma di poter imparare ad andare a scuola, imparare quelle cose che fanno la differenza clamorosamente sostanziale tra un umano e un umanoide. - ha detto Pieraccioni - Io sostengo con questo film, e noi tutti insieme per la mano, che siamo ancora meglio noi, che si starnutisce, che ci si soffia il naso, e che in questa brutta immagine abbiamo qualcosa di vivo che loro non avranno jamais, come dicono in Francia".

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