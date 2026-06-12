ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Pier Silvio Berlusconi: salvo per miracolo, grazie a qualcuno

Milano, 12 giu. (askanews) - "Ieri ho avuto una disavventura lo dico onestamente poteva essere una tragedia". Così Pier Silvio Berlusconi ha commentato l'incidente stradale di cui è stato protagonista, da cui è uscito illeso, parlando davanti a oltre 1.500 collaboratori Mediaset, riuniti nel Campus di Cologno Monzese per "Mediaset siamo Noi", la serata voluta da Pier Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa del padre, Silvio Berlusconi, fondatore dell'azienda.

"Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo - ha aggiunto il presidente e amministratore delegato di Mediaset - e quando si esce conscio di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima".

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