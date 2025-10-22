ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

Piede diabetico, Ciancitto (FdI): Aggiornare i Lea

Roma, 22 ott. (askanews) - "Il paziente va educato, non solo inserito nel percorso assistenziale. La maggiore consapevolezza e informazione riduce i costi. Si parla della depressione per i pazienti con piede diabetico, ricordo che la depressione ha legami con il sistema endocrino e anche il diabete è endocrino. Penso quindi che sia necessario tenere il paziente attivo, non far smettere le attività che prima faceva. A tal proposito ricordo che al Mef, con Freni e Giorgetti, stanno lavorando per far conteggiare la prevenzione tra gli investimenti, quindi potenzialmente slegandola dal calcolo del deficit. Il DM 77 è una bella norma, che introduce più posti per medicina e scienze infermieristiche, spero si vada verso una maggiore integrazione tra ospedali e territorio, ma in ogni struttura ospedaliera se anche non c'è lo stesso livello di esperienza deve esserci lo stesso percorso terapeutico. E vanno aggiornati i Lea (Livelli essenziali di assistenza), è inammissibile non poter arrivare alle diagnosi più velocemente perché alcuni esami non sono ancora inseriti nei Lea, ogni esame inserito riduce invece i costi complessivi". Lo ha detto Francesco Maria Salvatore Ciancitto (FdI), membro della Commissione Affari Sociali alla Camera, a Largo Chigi, format di Urania Tv.

