Pichetto: su taglio accise valutazioni in corso a ministero Economia

Roma, 5 giu. (askanews) - Sul rinnovo del taglio delle accise sui carburanti "si valuterà nelle prossime ore". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Festival Pianeta 2030 al Teatro Parenti.

"Ci sono - ha continuato - una serie di valutazioni da parte del ministero dell'Economia. C'è ovviamente la speranza che qualcosa succeda rispetto al Golfo Persico che incide fortemente su quello che è il livello dei prezzi del carburante".

"Poi c'è la posizione dell'Unione Europea che ci ha concesso flessibilità rispetto agli investimenti; comunque le accise riguarderebbero una parte di bilancio puro dello Stato italiano".