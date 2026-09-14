ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Pichetto: necessario integrare mix energetico con nucleare

Milano, 14 set. (askanews) - "Noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare che dovrà naturalmente essere integrativo rispetto alle rinnovabili, termico, elettrico, fotovoltaico, eolico e nel contempo avere una riduzione dell'utilizzo dei fossili". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Milano per l'evento 'Sovranità energetica e competitività' in corso in Regione Lombardia.

"La sovranità energetica passa anche dal nucleare perché oggi consumiamo 310-315 miliardi di kilowattora e siamo in grado di produrne circa 260 miliardi di kilowattora. Importiamo dall'estero circa 50 miliardi all'anno di kilowattora e sono essenzialmente di origine nucleare perché il principale fornitore in questo caso è la Francia. Guardando avanti, agli strumenti che stiamo utilizzando, ai data center, alla grande sfida che abbiamo per quanto riguarda l'efficientamento energetico, noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora", ha aggiunto ricordando che "già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo andare avanti con la decarbonizzazione".

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