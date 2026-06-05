Pichetto: fusione o fissione nucleare? É per buttare palla in tribuna

Milano, 5 giu. (askanews) - "Noi non scegliamo la tecnologia, noi creiamo le condizioni perché chi governerà in futuro nelle prossime legislature, e io sono convinto che sarà Giorgia Meloni con il governo di centrodestra, possa attivare la produzione di energia da fonte nucleare più moderna": lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin - a margine del Festival Pianeta 2030 al Teatro Parenti - in merito alle critiche del leader del M5S Giuseppe Conte sulla tecnologia scelta indicando la fusione come il futuro.

"Poi dibattito su fissione o fusione... certamente è facile parlare di fusione, ma la fusione è un qualcosa di molto avanti nel tempo, fra decenni. La valutazione va fatta, secondo me, secondo il governo, anche sulla fissione. Parliamo di piccoli reattori che sul mercato non sono ancora disponibili. Questo dibattito è un modo per buttare la palla in tribuna", ha concluso.