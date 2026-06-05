ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Pichetto Fratin: sul nucleare servono informazione e trasparenza

Milano, 5 giu. (askanews) - Sul tema del nucleare serve un confronto basato su "informazione, trasparenza e consapevolezza". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Green & Blue Festival di Milano, commentando anche il dibattito nell'ipotesi referendum.

"È una questione di chiarezza, di trasparenza, di informazione e noi dobbiamo informare davvero, deve esserci coscienza di che cosa parliamo - ha affermato il ministro - Perché non siamo più sulle grandi centrali, quando parliamo di rifiuti tutti dicono di non volere il deposito ma non si rendono conto che i rifiuti li abbiamo in ogni angolo del Paese e quindi la soluzione la dobbiamo dare. Quando parliamo di scorie pure parliamo di un quantitativo ridottissimo, ma queste scorie sono il combustibile dei nuovi reattori, in gran parte, e pertanto è materia prima- seconda secondo il principio dell'economia circolare".

"È chiaro, ideologicamente possono esserci le contrapposizioni politiche, ma direi facciamo fede prima di tutto alla scienza e alle informazioni che la scienza e la realtà ci danno. I giovani sono più attenti a tutto ciò", ha concluso il ministro.

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