Pichetto Fratin: DIsegno di legge sul nucleare è a buon punto

Capri, 16 mag. (askanews) - Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'Italia, è intervenuto all'evento Capri Talks promosso da Spin Factor alla Certosa di San Giacomo a Capri. Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'evento, si è soffermato sul ritorno al nucleare: "Il disegno di legge del nucleare è a buon punto in commissione, che dovrebbe concludere i lavori la prossima settimana per poi naturalmente andare nell'altro ramo del Parlamento. Confido che entro la pausa estiva possa essere approvato, così come anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha auspicato". Pichetto ha auspicato di "definire il quadro giuridico perché in un futuro si possa ritornare alla produzione da fonte nucleare per una quota integrativa di energia. Altrimenti, non siamo nella condizione di rispondere a quelle che saranno le domande del futuro. La domanda del futuro è destinata a crescere. Già oggi importiamo almeno il 20 per cento di energia che consumiamo e l'altra la produciamo comprando gas per una quota oppure natualmente pannelli solari che compriamo, anche questi, dall'estero".