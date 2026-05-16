Pichetto Fratin: costo energia grande tema, lavoriamo su alternaitv

Capri 16 mag. (askanews) - "Il costo dell'energia è un grande tema, perché purtroppo la nostra energia è determinata al termo elettrico, il termo elettrico è determinato per i tre quarti delle ore dal gas e noi siamo un grande Paese gasivoro, non abbiamo la fortuna della Francia che tutto nucleare, della Spagna che è nucleare e fotovoltaico, non abbiamo nemmeno l'Andalusia, stiamo andando avanti in modo deciso, devo dire, mantenendo il passo del cronoprogramma per quanto riguarda eolico, fotovoltaico e anche con difficoltà, perché chiaramente è un Paese difficile, e non possiamo nemmeno riempirlo di pannelli solari e pale eoliche, però questo è un percorso che deve permetterci poi di intervenire in modo chirurgico con il cosiddetto disoccopiamento di fatto. Dall'altra parte occorre mettere tutte le basi tra cui il Disegno di legge sul nucleare e altre iniziative che sono in corso, come l'investimento per la produzione di idrogeno, la molecola più diffusa al mondo per arrivare ad avere un equilibrio di energia pulita e una risposta a quella che la domanda con energia prodotta a livello nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di un evento a Capri.