ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Pichetto: difendere proprietà nazionale delle centrali idroelettriche

Milano, 14 set. (askanews) - "Oggi ci rendiamo conto che dobbiamo difendere anche la proprietà nazionale delle centrali idroelettriche, la sfida è questa. Quindi aumentare il quantitativo d'acqua nell'ambito delle dighe e rinnovare le concessioni, naturalmente, contro investimenti che devono essere fatti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Milano per l'evento 'Sovranità energetica e competitività' in corso a Palazzo Lombardia. "Dobbiamo aumentare la produzione", ha chiosato.

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