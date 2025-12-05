ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Piatti Chiari, la guida gastronomica trasparente di iliad Italia

Milano, 5 dic. (askanews) - Giovedì 4 dicembre, a Milano, iliad ha presentato Piatti Chiari, la sua prima guida gastronomica: un progetto editoriale inedito che unisce tecnologia, territorio e ristorazione. Alla serata erano presenti anche due grandi protagonisti della cucina italiana: Massimo Bottura, con il progetto inclusivo Il Tortellante, e Giuseppe Iannotti con il progetto Luminist, che hanno accompagnato il lancio con la loro visione autentica del gusto.

Benedetto Levi, AD di iliad Italia, ha dichiarato: "Abbiamo presentato la prima guida gastronomica realizzata da un operatore telefonico. All'interno del volume sono presenti mille recensioni su ristoranti, trattorie, bar e pasticcerie che si distinguono per qualità e, soprattutto, trasparenza. Si tratta di esercizi commerciali che hanno dimostrato affinità ai valori profusi da iliad in questi 7 anni di attività in Italia".

Il progetto nasce dall'esperienza quotidiana dei professionisti di iliad, i cosiddetti Palati Sinceri: tecnici, consulenti, figure commerciali che ogni giorno attraversano l'Italia e hanno segnalato oltre mille locali in cui si mangia bene. e il conto è davvero chiaro.

"In questi anni abbiamo percorso tutta l'Italia ed oggi vantiamo 9.000 punti vendita, 20.000 antenne e 13 uffici. Tutti i colleghi che hanno costruito la rete iliad viaggiando per il paese, hanno scoperto tantissimi locali e li abbiamo inseriti all'interno della nostra guida curata da Passione Gourmet".

Grazie alla curatela di Passione Gourmet, le segnalazioni sono diventate una guida che racconta un'Italia autentica: trattorie, pizzerie, wine bar, cucine inclusive come PizzAut, Il Tortellante e Roots. La trasparenza è il filo conduttore della guida e anche del nuovo Premio Piatti Chiari, assegnato a oltre 130 locali che mostrano un approccio chiaro e trasparente tanto nella proposta gastronomica quanto nel conto.

