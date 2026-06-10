Piantedosi: via libera a uso dell'AI per le forze di polizia

Roma, 10 giu. (askanews) - Il governo ha approvato un decreto legislativo che per la prima volta dà il via libera all'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia.

"L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia e dei servizi di sicurezza anche le tecnologie più avanzate. Ovviamente il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante e innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane", ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

"Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale deve essere proporzionato e sottoposto a revisione da parte della sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione di dati per personali in particolare per quanto riguarda i dati sensibili", ha sottolineato.

"L'intelligenza artificiale è un supporto, non è un poliziotto automatizzato. Le decisioni restano umane - ha precisato - ad esempio ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia che è ammessa solo in casi eccezionali, non c'è nessun grande fratello generalizzato perché è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzata". È prevista anche una formazione specializzata per gli operatori di polizia.