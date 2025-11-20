ULTIME NOTIZIE 20 NOVEMBRE 2025

Piantedosi su Virtus-Maccabi: "Provvederanno le autorità locali"

Bologna, 20 nov. (askanews) - "Provvederanno le autorità locali". È l'unica dichiarazione rilasciata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, interpellato dai cronisti sulla partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv di domani sera al PalaDozza, a margine del convegno "In città" organizzato da Confcommercio a Bologna.

Il ministro ha schivato il sindaco Matteo Lepore e ha lasciato l'assemblea dirigendosi verso la prefettura di Bologna, senza voler rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla gestione dell'ordine pubblico per l'evento di Eurolega che sta creando forte tensione in città.

