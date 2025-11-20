ULTIME NOTIZIE 20 NOVEMBRE 2025

Piantedosi su Virtus-Maccabi: "Provvederanno autorità locali"

Bologna, 20 nov. (askanews) - "Provvederanno le autorità locali". È l'unica dichiarazione rilasciata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, interpellato dai cronisti sulla partita Virtus-Maccabi Tel Aviv di stasera al PalaDozza, a margine del convegno "In città" organizzato da Confcommercio a Bologna.

Il ministro ha lasciato rapidamente l'assemblea senza voler rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla gestione dell'ordine pubblico per l'evento di Eurolega, schivando il confronto con il sindaco Matteo Lepore che era intervenuto poco prima denunciando forte preoccupazione e criticando il cambio di orientamento dopo un'intervista rilasciata nei giorni scorsi dal ministro.

"L'iniziativa del sindaco di valutare un'altra location era un'iniziativa assolutamente sensata, non è stata accolta" aveva dichiarato poco prima il presidente della Regione, Michele de Pascale, spiegando che "bisognava fare le scelte tecnicamente più efficaci per la gestione dell'ordine pubblico" senza "buttarla in politica".

Piantedosi si è quindi diretto verso la prefettura di Bologna: "oggi parliamo solo di commercio" ha detto.

