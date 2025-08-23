ULTIME NOTIZIE 23 AGOSTO 2025

Piantedosi: sgombero CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno

Rimini, 23 ago. (askanews) - Anche CasaPound rientra nei centri che andrebbero sgomberati. "Io sono stato, da prefetto di Roma, colui che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare prima o poi e prima o poi arriverà anche il suo turno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del Meeting di Rimini.

A chi gli chiede un commento al ministro Giuli che ha sottolineato come non vada sgomberato purché rientri nella legalità, Piantedosi risponde: "Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo, potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il Comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli e per consegnarlo, è successo anche in altreàcittà".

