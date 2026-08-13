Piantedosi: noi accusati di strumentalizzare Ceuta, accuse ipocrite

Roma, 13 ago. (askanews) - "Il Governo è stato accusato di strumentalizzare quel che è accaduto a Ceuta per fini di propaganda politica. È un'accusa che va rispedita indietro e che denota, a mio avviso, soltanto un riflesso ipocrita e specioso di chi non ha ancora chiare quali siano le risposte, sul piano internazionale, europeo e interno, da dare a un fenomeno migratorio come quello che abbiamo di fronte". Così ha detto il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua audizione davanti al Comitato Schengen.

"Quel che ha scelto di fare il Governo è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri Stati europei, anche nei confronti dell'Italia. E ribadisco: non mi risulta che in quelle circostanze siano state espresse perplessità o richieste di approfondimento. Ma voglio, soprattutto, sottolineare nuovamente che - mentre l'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive e l'attività di controllo, come ho già riferito, è focalizzata e modulata in funzione di esse - la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde, per loro stessa ammissione, ad una logica sostanzialmente ritorsiva che contrasta con la stessa ratio dell'istituto e con il principio europeo di solidarietà".