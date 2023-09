Piantedosi: "Le donne siano libere di uscire in minigonna"

Palermo, 8 set. (askanews) - "L'obiettivo è quello di arrivare a una civiltà che faccia sì che le donne non debbano avere paura di uscire. Le donne sono libere, come gli uomini, di uscire come vogliono, in minigonna e di non incorrere in situazioni che poi determinano cose spiacevoli". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della cerimonia di consegna di un bene confiscato a Palermo, sul tema della violenza sulle donne.

"Contro i femminicidi si può fare molto, soprattutto dal punto di vista culturale: è importante parlarne e sono importanti i messaggi come quello inviato dal presidente della Repubblica. Noi perseguiamo e reprimiamo questi reati con la legge e con l'opera delle forze dell'ordine, ma bisogna puntare sempre di più sulla scuola e sui modelli culturali per fare in modo che questo fenomeno sia sempre più estraneo alla nostra civiltà". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della consegna di un bene confiscato a Palermo.