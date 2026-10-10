"Pianorama", nuovo album solista di Boosta: il mio paesaggio sonoro

Milano, 10 ott. (askanews) - Un album strumentale, registrato in un'unica sessione in presa diretta. È "Pianorama", l'ultimo lavoro solista di Davide "Boosta" Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica. 9 brani e due versioni: la registrazione dal vivo e il suo sviluppo elettronico.

"Questo è un album che è fatto di tante immagini, perché lo vivo come un paesaggio sonoro - spiega ad askanews - c'è il pianoforte nella sua purezza ci sono tutte le sue imperfezioni i suoi suoni i suoi rumori, anche che sono utilizzati come come strumento. Quindi gli scricchiolii del legno, i pedali che risuonano, la cordiera. La parte elettronica invece, in cui si diluiscono cellule dei della prima parte di questo disco, è davvero un viaggio più sfocato, immagino di essere su un treno per cui hai questo panorama che ti scorre a fianco e a seconda di come lavori con la tua focale, quindi puoi guardare lontanissimo, un orizzonte, delle montagne, un mare, oppure vicinissimo".

A breve il tour, al via il 1 novembre dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Dal vivo porterò quello che mi auguro essere la colonna sonora del silenzio delle persone che verranno ad ascoltare questo disco - racconta - e se lo vogliamo immaginare come un viaggio, mi auguro fortemente di non essere un una guida turistica, ma un compagno di viaggio, quindi amo e vorrei la mia ambizione e che ogni concerto rimanesse sorprendente anche per me".