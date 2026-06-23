Piano casa, Tajani: la proprietà privata fa parte dell'italianità

Roma, 23 giu. (askanews) - "Oggi alla Camera si approva il Piano casa. Per noi la casa è un patrimonio fondamentale per tutti gli italiani. Siamo riusciti anche a un emendamento dell'onorevole Casasco a favorire l'accesso a finanziamenti di Consap per le persone disabili e per favorire anche per l'acquisto della prima casa. Questo è un modo per dire che la proprietà privata per noi fa parte dell'italianità". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, a margine dell'Assemblea di Farmindustria in corso a Roma, rispondendo a una domanda dei cronisti sul ddl Piano casa all'esame dell'Aula della Camera.

"Devo dire che purtroppo la sinistra vuole tassare la proprietà privata, vuole mettere patrimoniali, ma già ci sono troppe tasse anche sulla casa. Noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana e questo nuovo Piano aiuta soprattutto il ceto medio, i più deboli in questa direzione. E' una bella notizia per gli italiani il fatto che la Camera approvi il Piano casa che poi passerà al Senato. Casa uguale italiani", ha sottolineato.