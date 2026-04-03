Pianificava atti di terrorismo come Unabomber, arrestato 18enne a Roma

Roma, 3 apr. (askanews) - Pianificava atti di terrorismo come Unabomber, per questo un 18enne italiano residente nel Teramano è stato arrestato a Roma, dove studia Scienze Politiche, dalla Digos dell'Aquila. Il giovane che si ispira a Theodore Kaczynski, da un profilo Instagram con oltre 200mila follower diffondeva contenuti estremisti, immagini e video per incitare alla ribellione e alla distruzione del sistema tecnologico e democratico. Nei post comparivano manuali e istruzioni dettagliate per la costruzione di armi ed ordigni "fai da te", con possibili obiettivi come aziende e data center, ma anche proclami con immagini di uomini armati e a volto coperto.