Philadelphia, la città di Rocky è simbolo 250esimo anniversario Usa

Milano, 31 mar. (askanews) - Chiunque ha sognato almeno una volta di salire la gradinata di Rocky e arrivare in cima trionfante, a mani alzate. Un momento di gioia pura che può trasformarsi nel completamento di un viaggio e, in questo caso, la destinazione non può che essere Philadelphia. Considerata "la più pedonale" delle città americane, letteralmente la Città dell'Amore Fraterno - derivante dal greco philos (amore) e adelphos (fratello) -, fu pensata proprio come ideale di comunità da William Penn, sostenitore della libertà religiosa, dei diritti umani e del dialogo pacifico. E la sua statua in bronzo, che troneggia sulla cima del Municipio di Philadelphia, ne è un simbolo, rispettato anche come limite di altezza per gli edifici.

Melissa McClure, senior global tourism sales manager di PHLCVB (Philadelphia Convention and Visitors Bureau): "Uno degli aspetti che preferisco di Philadelphia è quanto sia facile da girare a piedi. Siamo situati tra due fiumi e ci vogliono solo 60 minuti a piedi per passare da uno all'altro. Quindi, se si sceglie di soggiornare nei pressi del Municipio, si ha un punto di partenza perfetto per girare la città a piedi e godersela. Una delle nostre attrazioni più recenti in città sono i Calder Gardens. Ospitano le opere di Alexander Calder ed è magnifico ammirare queste sculture e strutture mobili. Si trovano proprio di fronte alla nostra splendida galleria d'arte, la Barnes Foundation", dice.

E ancora gallerie d'arte e musei, ma soprattutto la storia degli Stati Uniti d'America in un anno davvero importante. "Sì, è un anno molto importante. Ricorre il 250 anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza e della nostra indipendenza come nazione, quindi Philadelphia festeggia per tutto l'anno. Non si tratta solo del 4 luglio: quello che stiamo facendo è celebrare davvero i progressi compiuti dagli Stati Uniti. Questo include non solo la nostra storia, ma anche i nostri artisti, tutti i primati che abbiamo avuto nel Paese, come il primo zoo degli Stati Uniti a Philadelphia o il primo ospedale pubblico. È una vera e propria festa che dura tutto l'anno per la città".

Un volo diretto da Roma collega Philadelphia tutto l'anno con l'Italia, oltre ad alcuni voli stagionali su Milano, Venezia e Napoli. E l'aeroporto di Philadelphia - come sperimentato da askanews - offre non solo un collegamento molto veloce con la città, ma anche comfort, servizi e persino mostre che intrattengono il passeggero nell'autentico stile Philly.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Gualtiero Benatelli

Immagini askanews e PHLCVB