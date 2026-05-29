ULTIME NOTIZIE 29 MAGGIO 2026

Pharmaceutical Management, alla Luiss Business School l'MBA con Farmindustria

Roma, 29 mag. (askanews) - Un percorso formativo d'eccellenza, orientato allo sviluppo delle competenze manageriali richieste dal settore farmaceutico ed Healthcare e alle esigenze concrete delle imprese. E' l'MBA in Pharmaceutical Management di Luiss Business School, sviluppato in collaborazione con Farmindustria, l'associazione nazionale delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, che rappresenta oltre 200 aziende attive in Italia e a livello internazionale. L'MBA unisce competenze dirigenziali e tecnologia d'eccellenza ad un percorso di crescita personale, promuovendo leadership, innovazione e sostenibilità.

Luigi Abete, presidente Luiss Business School: "Abbiamo la valorizzazione, ovviamente le tematiche generali dell'MBA, con un approfondimento verticale sulla esperienza e sull'esigenza delle categoria".

Durante il programma, part time e della durata di 18 mesi, che integra corsi avanzati di general management con esperienze immersive, tra cui Field Project, moduli elettivi e laboratori tematici, gli studenti sviluppano competenze chiave in ambiti come finanza, strategia, marketing e operations, con un focus specifico su industria farmaceutica e biotech.

Marcello Cattani, presidente Farmindustria: "Per noi Luiss Business School è casa e quindi, essendo parte e motore del sistema confindustriale della formazione avanzata nel nostro modello associativo, è un privilegio essere qui per dare inizio al primo master legato al farmaceutico. Le nostre imprese ci dicono come ancora tutt'oggi circa il 28% delle imprese fatichi a trovare le competenze manageriali di cui ha bisogno. Scienza, tecnologia e dati e algoritmi sono centrali per darci più efficienza e per portare l'industria farmaceutica italiana al prossimo livello".

Le lezioni si svolgono in lingua italiana un weekend ogni tre settimane a Roma a Villa Blanc e a Milano nella nuova sede della Luiss Business School.

Luigi Abete, presidente Luiss Business School: "Questo è importante, perchè consolida la nostra strategia multihub, cioè di far fare esperienze a coloro che fanno attività formativa presso di noi in ambienti diversi".

L'approccio distintivo di Luiss Business School punta a personalizzare il percorso formativo ed accompagnare lo sviluppo professionale in modo mirato: il coinvolgimento diretto dei manager delle aziende associate rafforza il legame tra aula e impresa, contribuendo alla formazione di leader capaci di guidare innovazione e affrontare le sfide del settore Healthcare.

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