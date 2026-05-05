ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Peter Magyar arriva al Riviera Film Festival di Sestri Levante

Genova, 5 mag. (askanews) - Il premier ungherese designato, Péter Magyar, è tra i protagonisti della decima edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, in provincia di Genova.

Magyar è arrivato poco dopo le 18 al Cinema Ariston, dove è stato allestito il red carpet, per presentare, insieme al regista Tamàs Yvan Topolànszky e alla produttrice Claudia Suemeghy, il documentario "Spring Wind - The Awakening" dedicato alla sua affermazione politica e scelto come film di apertura della kermesse.

All'arrivo davanti al Cinema Ariston, Magyar è stato salutato e applaudito anche da alcuni connazionali, con i quali si è fermato qualche secondo a conversare, prima delle foto di rito sul red carpet. Il neo-eletto premier ungherese ha poi preso posto in sala senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti.

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