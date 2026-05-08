Pet Safety Days by Tavo: sicurezza in auto per gli animali

Milano, 08 mag. (askanews) - Viaggiare con il proprio animale domestico è ormai un'abitudine

per milioni di italiani, ma troppo spesso la sicurezza viene sottovalutata. Nascono proprio con

l'obiettivo di sensibilizzare automobilisti e famiglie i Pet Safety Days, l'iniziativa promossa da

Tavo Pets dedicata al trasporto sicuro di cani e gatti in auto. Secondo un'indagine realizzata

per l'azienda, più di una persona su due ha viaggiato con il proprio animale senza sistemi di

protezione, aumentando il rischio di distrazioni e incidenti stradali.

Un progetto che punta a diffondere maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza dei

pet durante gli spostamenti, attraverso informazione, prevenzione e soluzioni certificate per il

trasporto in auto.

Le parole di Matteo Troncarelli, responsabile marketing Sud Europa di Tavo Pets: "Questi

due giorni di Pet Safety Days nascono proprio per sensibilizzare le persone per ciò che

riguarda il tema dei propri animali domestici. I nostri amici a quattro zampe sono sempre più

parte della famiglia ma, quando si tratta di viaggiare, ci sono sempre lacune e tantissimi rischi

che vengono sottovalutati. Quello che vogliamo fare è cercare di sensibilizzare molto di più le

persone e cercare di cambiare le abitudini dei pet lovers in Italia"

Il trasporto corretto degli animali domestici non riguarda soltanto il loro benessere, ma rientra

a pieno titolo nelle norme sulla sicurezza stradale e nella prevenzione delle distrazioni alla

guida.

L'intervista a Ettore Guidone, Vice Questore della Polizia Stradale: "La normativa attualmente

vigente in Italia è una normativa che ha ormai qualche anno ed è abbastanza vaga. È

comunque prevista dall'articolo 169 del codice della strada, la normativa base, e prevede,

sostanzialmente, una differenziazione tra il trasporto di un animale domestico e di più animali

domestici. Diciamo che il principio guida è quello di evitare che l'animale domestico

trasportato sull'autoveicolo possa essere di intralcio per il guidatore o comunque possa

impedirne la visibilità o essere oggetto di distrazione."

I Pet Safety Days vogliono quindi accendere i riflettori su un tema ancora troppo

sottovalutato: trasportare in sicurezza gli animali domestici significa proteggere loro, ma

anche tutti gli utenti della strada. Perché anche un breve viaggio può fare la differenza

quando si parla di prevenzione e sicurezza.