Pet Carpet: Marocco, Italia e USA trionfano

Roma, 1 ott. (askanews) - Cala il sipario sulla IX edizione del Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale e solidale dedicata al legame tra umani e animali. Aperta dalle note solenni della Fanfara a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri, che ha incantato la platea con un emozionante repertorio musicale e con la dolcissima testimonial a quattro zampe Briciola, la manifestazione è stata caratterizzata dall'omaggio a San Francesco d'Assisi, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua scomparsa. Un grande successo per un'edizione speciale, ospitata nella cornice della Casa del Cinema, che ha visto salire sul palco una conduzione corale e inedita, autentico riflesso dello spirito francescano di umiltà, fratellanza e vicinanza agli ultimi. Accanto alla giornalista Federica Rinaudo, fondatrice e direttrice artistica, sono, infatti, intervenuti: Fra Antonio D'Errico, frate missionario e digital creator della Fraternità Francescana "Pellegrini della Misericordia"; l'ex clochard Francesco insieme al suo inseparabile cane Tommaso; il giovanissimo mago Super Ale, portavoce del passaggio generazionale e custode di un messaggio di rispetto e amore per la natura. Durante la manifestazione, organizzata dall'associazione Pet Carpet e sotto la regia di Massimiliano Vado, affiancato dal suo fedele cane Renato, è stato presentato in anteprima nazionale il cortometraggio "Senza di me", realizzato dalla Fnovi (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani) e dedicato al ruolo fondamentale e spesso invisibile dei medici veterinari. Fondamentale durante le tre giornate di festival, realizzate con il sostegno di PetStore Conad e Vitakraft, la presenza delle istituzioni e delle forze dell'ordine che, oltre a patrocinare l'evento, sono state parte attiva con dimostrazioni e attività dedicate alla sicurezza e al soccorso a due e quattro zampe: l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, l'Anas (Gruppo FS Italiane). Nel corso delle serate le storie piene di emozioni e di amore incondizionato hanno conquistato il pubblico, che con profonda attenzione ha seguito sul grande schermo le proiezioni dei 15 cortometraggi arrivati in finale su circa 600 corti giunti da ogni parte del mondo. Compito arduo quello della giuria, presieduta dalla cantautrice Grazia Di Michele e composta da esperti del settore, giornalisti e volti noti della cultura e dello spettacolo, tra cui: Alda D'Eusanio, opinionista Tv; Bruno Frustaci, produttore della Sunshine; Crisula Stafida, attrice; Lucia Macale, presidente Imago Film; Claudio Rossi Massimi, regista; i cantautori Stefano Borgia e Paolo Audino; il regista Donato Leoni; Daniela Mulas, consigliera Fnovi; Francesca Bastone, giornalista e inviata del programma "Dalla parte degli animali"; Donatella Pandimiglio, attrice e cantante; Emanuele Vezzoli, attore; la coppia di attori e creator digitali The Coniugi (al secolo Simone Gallo e Alina Person). Tra i premiati per la stampa: Tg 2 costume e società, Tgr Lazio, Rai News 24, Tg 5, il programma "Forum", il programma "Dalla parte degli animali". A ricevere il premio "Una vita a 4 zampe" la conduttrice Licia Colò e il prestigiatore Silvan, premiati dal presidente onorario Enzo Salvi, visibilmente commosso dopo la dedica per la sua amata Peggy, volata recentemente sul ponte dell'arcobaleno. Per il film il premio a "Cose che accadono sulla terra".

I corti vincitori di questa edizione:

Cinepet: "La legge del mercato" di Alessandro Panza

Docupet: "L'amore è fatto di piccoli gesti" di Alice Regazzo e Andrea Girardi

Mondopet: "Cenerentola 2.0" di Sabrina Tesei

Scuola: "Gli Appeningers", cartone realizzato dalla scuola Pupilli di Grottazzolina (Fermo)

Animation Pet: "Irreplaceable" di Samantha Reyna (USA)

Menzioni speciali: Selene Tola per "Giuliano" e Lidia Cera per "Momo il gatto libraio"

Miglior corto in assoluto: "Maroccane" di Doroti Polito, che con il suo Cecio ha raccontato uno spaccato dell'emergenza in Marocco.