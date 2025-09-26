Pet Carpet Film Festival, a Roma torna il tappeto rosso

Roma, 26 set. (askanews) - Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d'Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Roma si prepara ad ospitare l'ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, pet e wild, che vanta il patrocinio di Camera dei Deputati, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas (Gruppo Fs Italiane), Fnovi. Un impegno collettivo per la tutela di tutte le meravigliose creature a quattro zampe e della fauna selvatica, finalizzato alla promozione di una sana cultura fondata su rispetto, inclusione, solidarietà e sostenibilità. Nell'anno del Giubileo l'evento assume un significato ancora più profondo e si fa portavoce dei valori di pace e fratellanza che risuonano in perfetta armonia con quelli espressi dal Santo. Il 27 e 28 settembre 2025 si terranno le finali del festival, ideato e diretto artisticamente dalla giornalista Federica Rinaudo e voluto dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, ad ingresso gratuito. La figura del patrono degli animali si inserisce nel contesto ideale per mettere in luce la bellezza e l'importanza di ogni essere vivente. Per questo a condurre questa edizione speciale, insieme alla stessa Rinaudo, è stato chiamato Don Cosimo Schena, psicologo e poeta, parroco della Chiesa di San Francesco d'Assisi a Brindisi in Puglia, che è diventato il sacerdote più seguito d'Italia sui social per via dei suoi video motivazionali, anche contro l'abbandono, e per aver accolto nella sua chiesa animali bisognosi e maltrattati. L'evento, organizzato dall'omonima associazione Pet Carpet con la regia dell'attore Pietro Romano, reso possibile grazie a realtà leader come PetStore Conad e Vitakraft , non è solo una rassegna di film, ma un'iniziativa solidale che vede la partecipazione di importanti realtà appunto come la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, l'Anas (Gruppo Fs Italiane), la Fnovi. L'accesso al gala è gratuito, ma richiede la donazione di alimenti e accessori per animali, che saranno poi consegnati ai volontari di alcuni rifugi. Questo gesto di carità e condivisione riflette lo spirito del Giubileo e l'insegnamento di San Francesco, che invitava a spogliarsi dei beni materiali per donare agli altri. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e tanti esperti saranno presenti nella giuria che decreterà i vincitori di questa edizione, capitanata dal presidente onorario l'attore Enzo Salvi e dalla presidente la cantautrice Grazia Di Michele.