ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Peskov: "Sul petrolio russo l'Ue agisce contro i propri interessi"

Mosca, 25 mar. (askanews) - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto ai giornalisti che l'Europa sta agendo contro i propri interessi continuando a rifiutare il petrolio russo nonostante la guerra in Medio Oriente e mentre gli Usa hanno allentato alcune restrizioni sulle vendite di petrolio russo nel tentativo di stabilizzare i mercati, dopo il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz.

"In questo mondo c'è domanda e offerta. Agire contro i propri interessi sarebbe imprudente. Loro (l'Europa, ndr) stanno già cercando di fare cose che vanno contro i loro interessi, ma ne stanno pagando un prezzo molto alto. Non credo che abbiano cambiato idea. Si trovano semplicemente in una crisi molto profonda in questo momento ed è solo l'inizio. Peggiorerà ulteriormente. Semplicemente non lo sanno", ha affermato, rispondendo a una domanda sull'interesse dell'Europa per il petrolio russo mentre prosegue la guerra in Medio Oriente.

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