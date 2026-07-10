ULTIME NOTIZIE 10 LUGLIO 2026

Peschiera del Garda, la caserma Unesco rinasce dopo otto secoli

Bologna, 10 lug. (askanews) - Per secoli è stata fortezza, poi caserma e carcere militare. Ora l'ex Caserma XXX Maggio di Peschiera del Garda si prepara a diventare uno degli indirizzi del turismo di lusso sul lago. Tredicimila metri quadri nel cuore del sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO delle fortificazioni venete, che nel 2027 riapriranno come albergo a cinque stelle. E gli scavi, prima del cantiere, hanno riportato alla luce resti romani, un canale medievale e le tracce di una torre ezzeliniana.

"Peschiera è una struttura storica, il cui primo lotto parte dal 1200: diventa una fortezza, poi un carcere militare - spiega il presidente di TH Group, Graziano Debellini -. Un imprenditore, Bruno Soave, ne ha intuito la potenzialità: trasformare questa fortezza in un cinque stelle lusso".

Il recupero è voluto dalla proprietà Freedom Property; la gestione andrà a TH Group. Centonove camere, quattro piscine, una spa da quattromila metri quadri e una darsena privata affacciata sull'acqua. Ma il dato che pesa sul territorio è un altro: oltre cento posti di lavoro e una struttura aperta dodici mesi l'anno, in un mercato - quello dell'alta gamma - che oggi in Italia attira quasi quattro nuovi progetti alberghieri su dieci.

"Noi vediamo in Peschiera una grande possibilità - prosegue Debellini -: un albergo aperto dodici mesi l'anno, con una clientela italiana e internazionale, oltre cento posti di lavoro. Questa è la strada nuova con cui TH imbocca i suoi cinquant'anni".

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