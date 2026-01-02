ULTIME NOTIZIE 02 GENNAIO 2026

Pesante attacco russo a Zaporizhzhia, decine di droni sulla regione

Zaporizhzhia, 2 gen. (askanews) - La regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, è stata colpita da un pesante attacco da parte di droni russi. Almeno due diverse ondate hanno provocato danni e incendi in un centro commerciale e in zone residenziali.

"Questa notte c'è stato uno dei più massicci attacchi con droni ha scritto in una comunicazione su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia e del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina.

"Abbiamo registrato decine di edifici e locali commerciali danneggiati", ha aggiunto "il nemico ha cercato di colpire le infrastrutture energetiche".

La Russia invece ha denunciato un attacco ucraino coi droni a Kherson che avrebbe ucciso 27 persone.

Intanto resta aperta la questione del presunto attacco di Kiev alla residenza di Putin: Mosca ha fatto sapere di aver trasmesso agli Stati uniti presunte prove dell'attacco fra cui "frammenti di droni, un controller e schemi di navigazione".

L'attacco è stato smentito dall'Ucraina e anche la comunità internazionale ha espresso dubbi a riguardo: secondo la Cia, come riferisce un articolo della Cnn che cita fonti Usa, Kiev non avrebbe preso di mira la residenza di Putin.

