ULTIME NOTIZIE 09 GIUGNO 2026

Pesante attacco israeliano in Libano su zona residenziale Tiro, vittime

Tiro, 9 giu. (askanews) - Nelle immagini larghe volute di fumo si alzano dalla città di Tiro, in Libano, dopo un attacco israeliano su una zona residenziale. Ci sarebbero vittime civili.

I media statali libanesi hanno riferito che Israele ha colpito la città nel Sud del Paese, dopo che un portavoce dell'esercito israeliano aveva intimato all'intera città di evacuare in vista degli attacchi.

"Aerei da guerra nemici hanno sferrato un pesante attacco su Tiro", ha scritto l'agenzia di stampa statale National News Agency. Un corrispondente dell'Afp presente in città aveva precedentemente riferito di aver visto i residenti in fuga e un traffico intenso diretto verso nord.

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