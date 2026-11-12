Perù, Leone XIV canta l'inno nazionale accanto a Keiko Fujimori

Lima, 12 nov. (askanews) - Papa Leone XIV canta l'inno nazionale peruviano accanto alla presidente Keiko Fujimori, durante la cerimonia ufficiale di benvenuto al Palazzo del governo di Lima. Un momento particolarmente significativo per il Pontefice, nato negli Stati Uniti ma cittadino peruviano dal 2015, dopo aver trascorso oltre vent'anni nel Paese come missionario e poi vescovo di Chiclayo.

Arrivato mercoledì 11 novembre dall'Argentina, Leone XIV ha definito il Perù la sua "patria" e ha invitato le autorità ad affrontare le divisioni politiche e le ferite del passato con giustizia e sensibilità.

La visita di sei giorni, che prevede anche il ritorno a Chiclayo, conclude il viaggio sudamericano del Papa, iniziato in Uruguay e proseguito in Argentina.