Perù, la festa dei minatori dopo la decisione del Congresso

Lima, 18 dic. (askanews) - Il Congresso peruviano ha prorogato di un anno la scadenza per la formalizzazione di migliaia di attività minerarie artigianali, a seguito di settimane di proteste da parte del settore che chiedevano una proroga del periodo che sarebbe scaduto alla fine di quest'anno. I minatori in queste immagini festeggiano.

Almeno 300.000 persone in Perù dipendono dall'attività mineraria informale per il loro sostentamento, secondo le stime della Procura Ambientale.

"Ci hanno dato un altro anno per poter lavorare; ora aspettiamo che il governo promulghi la legge", ha dichiarato alla stampa Màximo Franco Bequer, presidente della Confederazione Nazionale delle Piccole e Artigianali Miniere del Perù.