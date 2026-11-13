Perù, folla in strada per il ritorno di Leone XIV a Chiclayo

Chiclayo, 13 nov. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in strada a Chiclayo, nel nord del Perù, per accogliere papa Leone XIV, tornato oggi nella città dove è stato vescovo dal 2015 al 2023. La folla ha salutato il passaggio del corteo papale con bandiere e applausi.

È una delle tappe più attese del suo viaggio in America Latina. A Chiclayo, città di circa 600mila abitanti, Leone XIV ha lasciato un ricordo profondo per la sua vicinanza alla popolazione, soprattutto durante le alluvioni e la pandemia, quando contribuì alla realizzazione di due impianti per la produzione di ossigeno destinato ai malati di Covid.

"Benvenuto a casa", si legge sui manifesti esposti nelle vetrine dei negozi. Il programma della visita prevede una grande messa nelle Pampas de Pimentel, sulla costa del Pacifico, incontri con religiosi e studenti e una visita privata alla cappella di San Òscar Romero, che Prevost aveva contribuito a ricostruire in uno dei quartieri più poveri della città.