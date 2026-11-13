ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Perù, folla in strada per il ritorno di Leone XIV a Chiclayo

Chiclayo, 13 nov. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in strada a Chiclayo, nel nord del Perù, per accogliere papa Leone XIV, tornato oggi nella città dove è stato vescovo dal 2015 al 2023. La folla ha salutato il passaggio del corteo papale con bandiere e applausi.

È una delle tappe più attese del suo viaggio in America Latina. A Chiclayo, città di circa 600mila abitanti, Leone XIV ha lasciato un ricordo profondo per la sua vicinanza alla popolazione, soprattutto durante le alluvioni e la pandemia, quando contribuì alla realizzazione di due impianti per la produzione di ossigeno destinato ai malati di Covid.

"Benvenuto a casa", si legge sui manifesti esposti nelle vetrine dei negozi. Il programma della visita prevede una grande messa nelle Pampas de Pimentel, sulla costa del Pacifico, incontri con religiosi e studenti e una visita privata alla cappella di San Òscar Romero, che Prevost aveva contribuito a ricostruire in uno dei quartieri più poveri della città.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi