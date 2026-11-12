ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Perù, folla a Lima per Leone XIV: "È come un padre per me"

Lima, 12 nov. (askanews) - Papa Leone XIV attraversa le strade di Lima sulla papamobile, salutato da una folla di fedeli che lo attende con bandiere, striscioni e telefoni cellulari. Il Pontefice è arrivato davanti alla chiesa di Marìa Auxiliadora, dove è salito sul veicolo scoperto per incontrare la popolazione della capitale peruviana.

È un ritorno particolarmente sentito per Robert Prevost, nato negli Stati Uniti ma naturalizzato peruviano nel 2015, dopo aver trascorso quasi vent'anni nel Paese come missionario e poi vescovo di Chiclayo. Il Papa stesso, nel suo primo discorso a Lima, ha definito il Perù la sua "patria".

La visita è l'ultima tappa del viaggio in America Latina, dopo Uruguay e Argentina. Nei sei giorni in Perù, Leone XIV raggiungerà anche l'Amazzonia, la città andina di Cuzco e Chiclayo, dove ha guidato la diocesi per quasi un decennio. Nelle strade della capitale, i fedeli raccontano l'emozione di rivedere un Papa che molti considerano uno di loro.

"Ci ridà vita - dice una donna - perché so che, con tutto quello che è successo, molte persone a volte non credono più e non hanno più speranza. Ma il Papa, con il suo messaggio, ci dice: 'Eccomi qui'".

"Sapere che ha fatto parte della nostra identità... Ecco, il suo ritorno in Perù è molto incoraggiante per noi e lo accogliamo con tanto affetto e tanto amore", aggiunge un cittadino.

E ancora: "Ho visto passare il Papa e mi sono sentita molto felice, molto emozionata e molto orgogliosa". "Mi sono sentita felice e vederlo mi ha davvero commossa, mi sono emozionata moltissimo. Per me è come un padre".

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