Perù, aereo precipita sulle Linee di Nazca: sette italiani morti

Nazca, 3 ago. (askanews) - Ci sono sette italiani tra le tredici vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, durante un volo turistico sulle Linee di Nazca, i giganteschi disegni tracciati più di duemila anni fa nel deserto peruviano e visibili soprattutto dall'alto.

Il Cessna Grand Caravan della compagnia Aerodiana trasportava undici turisti stranieri e due membri dell'equipaggio peruviano. Era partito dall'aeroporto di Pisco quando l'equipaggio ha segnalato un'emergenza alla torre di controllo. Poco dopo sono stati persi i contatti radio e il velivolo è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, prendendo fuoco. Nessuno è sopravvissuto.

Tra i passeggeri anche due tedeschi e due spagnoli. La Farnesina ha confermato la morte dei connazionali: le famiglie sono state avvertite e personale dell'Ambasciata italiana a Lima ha raggiunto la zona. Il console italiano sta coordinando con le autorità peruviane il rimpatrio delle salme.

Le cause sono ancora da accertare. Le autorità peruviane hanno sospeso le operazioni di Aerodiana e avviato un'inchiesta tecnica. La Farnesina riferisce che l'aereo aveva incontrato condizioni meteorologiche avverse, mentre il governo peruviano invita ad attendere gli esiti degli accertamenti.