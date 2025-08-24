Perdonanza Celestiniana, sindaco Aquila: riconquistiamo pezzi di città

L'Aquila, 24 ago. (askanews) - "Ogni anno il passaggio di consegne rappresenta la forza, la volontà di questi giovani che vengono scelti per incarnare la Dama della Bolla, quella della Croce, il Giovin Signore come esempio di forza, di impegno per i nostri territori e per innovare il messaggio di Celestino, così forte e così denso di significati soprattutto nella fase attuale che stiamo vivendo". Lo ha detto Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, in occasione della celebrazione della Perdonanza Celestiniana.

"Quest'anno, 16 anni dopo il terremoto - ha aggiunto il primo cittadino - il Fuoco del perdono tornerà ad illuminare Piazza Palazzo come nella tradizione presisma. È un modo per riconquistare pezzi di città, è un modo per ribadire la volontà di far tornare le tradizioni nei loro luoghi di origine, nei loro luoghi di elezione. In questo testimonia anche la necessità di riconquistare l'Aquila alla comunità".