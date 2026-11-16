Per proteggere squali balena alle Maldive serve turismo sostenibile

Atollo di Baa (Maldive), 16 nov. (askanews) - Il gigante buono dei mari, lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce più grande del pianeta che può superare i 15 metri di lunghezza e pesare oltre 11 tonnellate. È classificato come specie in pericolo (nella Lista Rossa IUCN International Union for Conservation of Nature- Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) e negli ultimi 75 anni la popolazione è diminuita di oltre 50%.

Lo squalo balena è però una specie strettamente protetta alle Maldive come spiega il biologo marino Manuel Donati. "È molto diffuso nella zona sud della Atollo di Ari dove viene monitorato dai biologi del Maldives Whale Shark Research Project e ovviamente è una specie purtroppo oggi minacciata sia dal cambiamento climatico, sia dalla modifica, dall'inquinamento e soprattutto dal passaggio delle barche in superficie perché vive in profondità normalmente ma viene vicino al reef per riposarsi sostanzialmente e nuotare nelle acque calde sul top del reef ovviamente le barche passando con le eliche rischiano di appunto ferirlo".

L'intero arcipelago è riconosciuto come santuario per gli squali, nessuna delle specie presenti negli atolli è pericolosa per gli uomini.

"Sono tutti squali assolutamente innocui, spesso anche molto timidi. Troviamo per esempio lo squalo grigio del reef, lo squalo pinna nera, lo squalo pinna bianca, che loro cacciano attivamente di notte piccoli pesci, piccoli crostacei, però non sono assolutamente un pericolo per l'uomo, anche perché noi non facciamo parte della loro dieta. Ovviamente a sud si trovano anche squali più grossi, come per esempio lo squalo tigre, lo squalo volpe, però sono tutti squali anche loro che non sono assolutamente pericolosi per l'uomo anzi sono veramente meravigliosi da vedere nel loro ambiente naturale" aggiunge il capo barca Duke of York della crociera safari di Albastros Top Boat.

Per proteggere gli squali alle Maldive, che troppo spesso subiscono la cattiva fama dei loro cugini più aggressivi, serve l'impegno di tutti.

"Allora innanzitutto è un lavoro di divulgazione scientifica, quindi acquisire e divulgare le informazioni riguardo questi animali che non sono aggressivi, parlare del loro comportamento, di come sono fatti quindi la conoscenza è sicuramente la prima arma che abbiamo contro la disinformazione e affinché le persone prendano coscienza che sono animali totalmente innocui e assolutamente indispensabili per la salute degli ecosistemi marini. Poi serve ovviamente praticare il turismo ecosostenibile, quindi nel caso si vogliano andare a vedere questi bellissimi animali, andarci con tour operator validi e riconosciuti che attuano, appunto, che mettono in pratica tutte le regole di buona condotta durante le nuotate e le immersioni con questi animali" conclude Donati.

Immagini di Sportoutdoor.tv