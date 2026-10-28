ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Per le strade di Tel Aviv, mentre arrivano risultati parziali voto

Tel Aviv, 28 ott. (askanews) - Gli abitanti di Tel Aviv continuano la loro vita mentre si profilano i risultati parziali delle elezioni legislative israeliane, che mostrano come il blocco del primo ministro Benjamin Netanyahu sia in vantaggio sull'opposizione, pur non avendo ancora ottenuto la maggioranza parlamentare.

La coalizione di Benjamin Netanyahu è in vantaggio sul blocco dell'opposizione, ma non emerge alcuna maggioranza di governo, dopo lo scrutinio di due terzi dei voti espressi nelle elezioni legislative, nelle quali il primo ministro israeliano si gioca la propria sopravvivenza politica.

Sebbene la mobilitazione sia stata molto intensa - con un'affluenza ai massimi livelli da oltre un quarto di secolo - i risultati parziali e le proiezioni dei principali media delineano un panorama frammentato, specchio di un Paese attraversato da profonde divisioni.

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