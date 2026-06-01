Per il 2 giugno i giardini del Quirinale aperti alle categorie deboli

Roma, 1 giu. (askanews) - A Roma giardini del Quirinale aperti (9-30-13.30) per la festa della Repubblica. È il primo appuntamento delle celebrazioni dell'80esimo anniversario che si celebra il 2 giugno.

L'apertura al pubblico è riservata alle fasce deboli della popolazione, coinvolte tramite invito. L'individuazione degli ospiti è stata curata dalle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale.

Per l'occasione in programma le esibizioni della Banda Interforze, del Coro dell'Associazione Nazionale Alpini e la Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Previsto anche un saluto del capo dello Stato agli ospiti.