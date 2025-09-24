ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Per i piccoli fan, "Bluey al cinema: Collezione Giocare agli chef"

Roma, 24 set. (askanews) - La serie animata amata dai più piccoli debutta sul grande schermo. "Bluey al cinema: Collezione giocare agli chef", una raccolta speciale di episodi di Bluey, farà il suo debutto sul grande schermo sabato 18 ottobre ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

Dopo la première, la collezione uscirà per la prima volta nelle sale cinematografiche consentendo a un sempre maggior numero di fan di godersi il divertimento di Bluey al cinema e offrendo un nuovo modo di vivere gli episodi, che hanno come protagonisti Bluey e la sua famiglia.

La serie segue Bluey, adorabile e instancabile cagnolina di Blue Heeler, che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo e usa la sua energia illimitata per giocare a giochi che si svolgono in modi imprevedibili e divertenti, coinvolgendo la sua famiglia e l'intero quartiere nel suo mondo di divertimento. Creata da Joe Brumm, Bluey è prodotta da Ludo Studio per Australian Broadcasting Corporation in collaborazione con ABC Children's e BBC Studios Kids and Family, è distribuita a livello internazionale e fin dal suo lancio è diventata un fenomeno mondiale.

La première ad Alice nella città rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescente successo di Bluey in Italia. La serie, vincitrice di un Emmy Award e incentrata sulla dolcissima e instancabile cagnolina di Blue Heeler, capace di trasformare la vita familiare di tutti i giorni in un mondo di gioco e divertimento, è ormai diventata una delle preferite dalle famiglie italiane. Con "Bluey al cinema: Collezione giocare agli chef", nelle sale italiane dal 30 ottobre arriva una compilation della durata di un'ora, composta da 8 episodi particolarmente amati che hanno a che fare con il divertimento legato al cibo. Ogni episodio mostrerà dei momenti di gioco e divertimento che Bluey e la sua famiglia vivono insieme, tra cui: Takeaway, Ristorante elegante, Omelette e Torta papera. Gli episodi saranno disponibili presso The Space Cinema e altre catene di cinema in tutta Italia. L'evento nelle sale, lanciato con successo in Gran Bretagna, Spagna, Polonia, e a breve anche in Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, celebra il tema globale per il 2025 di BBC Studios, "Giocare agli Chef", e porta per la prima volta sul grande schermo gli episodi a tema culinario. Cresce anche l'attesa per il primo film di Bluey. A inizio Settembre, BBC Studios e Walt Disney Studios, in collaborazione con Ludo Studio, hanno annunciato che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 agosto 2027.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi