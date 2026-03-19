Pentagono: "Non c'è nessuna scadenza per la guerra contro l'Iran"

Arlington (Virginia), 19 mar. (askanews) - Gli Stati Uniti evitano di indicare una durata per il conflitto con l'Iran, avviato insieme a Israele tre settimane fa. Dal Pentagono, il segretario alla Difesa Pete Hegseth parla di operazioni "in linea con il piano" e sottolinea il ruolo dell'intelligence nel rendere più rapide e mirate le azioni militari.

"Non vogliamo fissare una scadenza precisa - ha detto Hegseth - stiamo seguendo il piano. Stiamo monitorando molto attentamente i parametri, riferendo al presidente e al team per la sicurezza nazionale, e siamo fiduciosi. Man mano che entriamo ancora più a fondo, abbiamo un quadro sempre più preciso di cosa colpiamo e perché. E in modo sempre più dinamico, perché migliorano le informazioni di intelligence, riusciamo a identificare più rapidamente gli obiettivi quando, per esempio, escono da strutture sotterranee dove erano nascosti, e colpirli prima che attacchino o subito dopo. Siamo molto in linea con il piano", ha concluso il segretario della Difesa.