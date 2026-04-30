Pentagono: guerra in Iran costata 25 finora miliardi

Washington, 29 apr. (askanews) - La guerra contro l'Iran è costata finora agli Stati Uniti circa 25 miliardi di dollari. È la prima stima fornita dal Pentagono dall'inizio del conflitto, emersa durante un'audizione alla commissione Forze armate della Camera. Il democratico Adam Smith ha chiesto conto dei costi dell'operazione e della scelta di intervenire militarmente. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha difeso l'intervento e ha attaccato le critiche arrivate dal Congresso.

Adam Smith, deputato democratico: "Non abbiamo ancora ricevuto dal Pentagono i costi della guerra. Quindi, per il verbale, vorremmo averli il prima possibile. Certamente le munizioni impiegate, ma è stato poco segnalato anche che abbiamo avuto una quantità significativa di equipaggiamenti distrutti, compresi due C-130 durante il salvataggio dei nostri aviatori abbattuti. Avete quindi una stima dei costi in arrivo a breve, oppure una richiesta specifica di fondi supplementari?".

Jules Hurst, sottosegretario alla Difesa: "Grazie per la domanda. A oggi stiamo spendendo circa 25 miliardi di dollari per l'operazione Epic Fury. La maggior parte riguarda le munizioni. Una parte, ovviamente, riguarda operazioni e manutenzione e la sostituzione degli equipaggiamenti. Formuleremo, attraverso la Casa Bianca, una richiesta supplementare che sarà trasmessa al Congresso una volta completata la valutazione del costo del conflitto".

Adam Smith: "Quindi sta dicendo che il costo totale, a questo punto, è di 25 miliardi di dollari?".

Jules Hurst: "Sì, questa è la nostra stima del costo".

Pete Hegseth, segretario alla Difesa: "La sfida più grande, l'avversario più grande che abbiamo davanti in questo momento, sono le parole sconsiderate, inconsistenti e disfattiste dei democratici al Congresso e di alcuni repubblicani. Dopo due mesi, lo ricordo, due mesi di conflitto, dopo due mesi di una battaglia esistenziale per la sicurezza del popolo americano. L'Iran non può avere una bomba nucleare. Siamo orgogliosi di questa operazione. Sono orgoglioso che il presidente Trump abbia avuto il coraggio di farla, e non vedo l'ora di dirvi di più su ciò che le nostre truppe hanno realizzato".