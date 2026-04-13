Pensione, tre su quattro accettano i tagli per uscire prima

Roma, 13 Apr. - L'Italia sta vivendo un paradosso previdenziale senza precedenti. Mentre nel primo trimestre del 2025 le pensioni anticipate sono crollate del 23% rispetto all'anno precedente, con sole 98.356 liquidazioni nel primo semestre secondo i dati Confesercenti, emerge un fenomeno opposto e preoccupante: chi può permetterselo economicamente sceglie comunque di lasciare il lavoro prima, accettando penalizzazioni che possono arrivare fino al 30% dell'assegno pensionistico.

I dati esclusivi di MiaPensione, una delle società italiane specializzate in consulenza previdenziale che ha analizzato circa 30.000 casi dal 2022 ad oggi, rivelano una realtà sconcertante: il 75% dei clienti che si rivolgono a consulenti specializzati sceglie di andare in pensione anticipatamente nonostante le significative perdite economiche. Un fenomeno che racconta di un'Italia stanca, dove il desiderio di libertà supera il calcolo economico.

'È un sentiment che cresce costantemente dal 2022', spiega Andrea Martelli, fondatore di MiaPensione. 'Non si tratta più solo di stanchezza fisica, ma di una vera e propria rivoluzione culturale. Le persone vogliono dedicarsi a se stesse, alla famiglia, ai nipoti. Il lavoro non è più il centro della vita'.

La normativa attuale richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, secondo quanto riportato da Italuil. Un requisito che spinge molti lavoratori a cercare soluzioni alternative, dal riscatto della laurea che può costare fino a 70.000 euro, al ricongiungimento di contributi versati in gestioni diverse, fino agli accordi aziendali per l'uscita anticipata.

Il crollo delle richieste di pensione anticipata del 17,3% nel primo semestre 2025 rispetto al periodo precedente, certificato dall'INPS, nasconde quindi una realtà più complessa. Non è che gli italiani non vogliano più andare in pensione prima, semplicemente molti non possono più permetterselo. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio hanno reso più stringenti i requisiti, come evidenziato da Morningstar, creando una spaccatura sociale tra chi può permettersi di rinunciare a parte della pensione e chi è costretto a rimanere al lavoro.

'Abbiamo clienti che rinunciano anche a 1.500 euro lordi al mese pur di uscire prima', rivela Martelli. 'Il caso più eclatante? Un dirigente che ha accettato una riduzione da 5.100 a 2.900 euro mensili. Quando gli abbiamo chiesto perché, ci ha risposto: preferisco avere meno soldi ma più tempo per vivere'.

La complessità del sistema previdenziale italiano aggrava la situazione. Molti lavoratori non conoscono tutte le opzioni disponibili e rischiano di perdere opportunità importanti. Un esempio emblematico riguarda il riscatto della laurea: a seconda della gestione previdenziale in cui viene effettuato, il costo può variare da 23.000 a 130.000 euro per lo stesso beneficio in termini di anni recuperati.

Il fenomeno della fuga anticipata dal lavoro solleva questioni profonde sul futuro del sistema pensionistico italiano. Con una popolazione sempre più anziana e giovani che faticano a entrare nel mercato del lavoro, il sistema rischia il collasso. Le proiezioni indicano che entro il 2040 ci sarà un pensionato ogni 1,5 lavoratori attivi, un rapporto insostenibile per le casse previdenziali.

La tendenza evidenziata dai dati di MiaPensione suggerisce che il problema non è solo economico ma culturale. Il lavoro ha perso centralità nella vita degli italiani over 60, che preferiscono sacrificare parte del reddito per guadagnare anni di libertà. Un cambio di paradigma che le istituzioni dovranno necessariamente considerare nelle future riforme previdenziali.

'Il 60% dei nostri clienti ha un'età media di 60 anni e vuole solo capire come uscire il prima possibile', conclude Martelli. 'Non è più una questione di quanto prenderanno di pensione, ma di quando potranno finalmente dedicarsi a quello che davvero conta per loro: la famiglia, gli affetti, se stessi. È una rivoluzione silenziosa che sta cambiando il volto dell'Italia che lavora'.

Il paradosso è evidente: mentre il governo cerca di trattenere i lavoratori più a lungo con requisiti sempre più stringenti, chi può permetterselo scappa comunque, accettando perdite economiche significative. Una frattura sociale destinata ad allargarsi, con conseguenze imprevedibili per il futuro del Paese.