ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

Pellegrinaggio dei colombiani sul luogo dell'attentato a Uribe

Roma, 11 ago. (askanews) - Nel quartiere Modelia di Bogotà i colombiani si stanno radunando sul luogo dell'attentato avvenuto a giugno contro Miguel Uribe, il senatore e candidato alle presidenziali della Colombia morto a 39 anni dopo avere trascorso due mesi in terapia intensiva e dopo essere stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici.

Qui, durante un evento elettorale, Uribe, esponente del Centro democratico, è stato colpito da colpi di arma da fuoco alla testa. Un giovane in mezzo alla folla ha estratto all'improvviso una pistola e gli ha sparato a distanza ravvicinata.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi