Peggy Guggenheim e il vetro artistico, una storia da raccontare

Venezia, 14 nov. (askanews) - Negli anni Cinquanta il vetro torna a essere protagonista sulla scena del contemporaneo e lo fa anche grazie alla Fucina degli Angeli di Egidio Costantini, supportata da Peggy Guggenheim. E proprio alla produzione in vetro di grandi artisti del Novecento è dedicata la nuova mostra della Collezione Guggenheim di Venezia. "Abbiamo voluto raccontare questo capitolo non tanto conosciuto nella vita e nella carriera di Peggy Guggenheim - ha detto ad askanews Karole Vail, direttrice della Collezione e nipote di Peggy - e anche della storia del vetro veneziano: Egidio Costantini e la Fucina degli Angeli, che Peggy Guggenheim ha sostenuto con molto entusiasmo. E lo ha fatto con grande passione, aiutandolo, presentandolo a vari artisti e anche a tanti che sono in collezione Peggy Guggenheim, come Max Ernst, come Jean Arp, ma anche come tanti altri e anche artisti giapponesi pure questo molto interessante. Inoltre lo ha aiutato anche con delle mostre e a farlo conoscere negli Stati Uniti".

Tutti elementi che consentono il passaggio delle opere in vetro dallo spazio delle sole arti decorative, al grande mondo dell'arte internazionale. E in questo il fondatore della Fucina degli Angeli gioca un ruolo molto importante. "Egidio Costantini - ha aggiunto Cristina Beltrami, curatrice della mostra - è una figura complessa, perché è proprio il ponte tra l'artista e la produzione e poi si occupa anche della promozione e quando si parla di promozione cioè vuol dire l'esposizione, pubblicare cataloghi: in questo è una lezione che lui impara da Peggy Guggenheim".

Attraversando le sale di Palazzo Venier dei Leoni la sensazione è che le opere, tridimensionali, oppure più simili a quadri o rilievi, per arrivare poi addirittura alla dimensione di totem, siano perfettamente coerenti col la ricerca del museo e con la vocazione di Peggy Guggenheim, di cui oggi in qualche modo scopriamo un aspetto ancora diverso, di promotrice e collezionista anche di vetro. "Questa - ci ha detto ancora Beltrami - è una storia che non era mai stata raccontata, e siamo anche stati molto fortunati, perché comunque esiste un archivio Fucina degli Angeli che è ricchissimo di documenti, di fotografie per cui ci sono proprio tutti gli ingredienti per poterla raccontare nel dettaglio".

E si capisce anche che la stessa parola "fucina" può essere una metafora efficace per descrivere il modo in cui la Collezione continua a evolversi attraverso le mostre e i racconti che queste portano con loro. "Qui in collezione Peggy Guggenheim - ha concluso Karole Vail - possiamo dire che anche noi siamo una fucina".

La mostra "Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento" resta aperta al pubblico a Venezia fino al 29 marzo 2027.